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Скоро будет решение: у Зеленского ответили Раде по закону о ВСК

8 июля, 14:48

Парламент все никак не дождется принятого ранее закона, который президент и не ветирует, и не подписывает

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время примет решение по закону о Временных следственных комиссиях (№ 1098), который ему передали из Верховной Рады на подпись. Также представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал письмо спикера ВР Андрея Парубия, в котором призвал вернуть документ в Раду.

"Мне приятно, что мы, наконец, научились его правильно называть. Это не закон об импичменте, а это закон о ВСК (в него включили норму о процедуре импичмента президенту – ред.). А закон об импичменте, внесенный президентом Украины, так и не был даже включен в повестку дня Верховной Рады. Бесспорно, что президент понимает сложность этого закона ... и нуждается в еще некотором времени для его изучения и, я думаю, что решение также будет обнародовано в ближайшее время", – сказал он.

Стефанчук, комментируя затягивание Зеленским с подписанием законопроекта (срок истек еще 28 июня), напомнил, как такое не раз происходило у пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, в частности речь о задержке с подписанием законов о дисциплинарном уставе Национальной полиции, о содействии привлечения иностранных инвестиций, о переходных положениях к Налоговому кодексу, а некоторые документы более двух лет оставались без подписи.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Теперь же в законе о временных следственных комиссиях добавили еще одну норму про импичмент.


В то же время Парубий подписал документ 12 июня и передал на подпись президенту, у которого есть 15 дней на то, чтобы поставить свой "автограф" или ветировать закон. Однако, ни то ни другое не было сделано.

Ранее у Зеленского называли условие для подписания закона о ВСК. Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка отмечал, что документ будет одобрен в том случае, если только он соответствует подходам, которые предлагал Зеленский.

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Тег Рада, законопроект, Зеленский, ВСК, Стефанчук

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Источник:

УНИАН

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