Скоро наши парни вернутся: Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором

Украина пытается работать над тем, чтобы украинские каналы появились на территории ОРДЛО, - заявил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский дал советы жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, как реагировать на российское телевиденье.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами на фудкорте.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"", – сказал Зеленский.

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Он уточнил, что власти работают над тем, чтобы украинские каналы появились на территории временно оккупированных территорий. Но это пока сложно, потому что оккупанты "глушат все".

Зеленский считает, что его главная миссия на посту президента – прекратить войну.

Зеленский добавил, у многих людей на территории ОРДЛО остались родные и близкие, обычные рядовые украинцы, поэтому президент заметил, что не стоит называть их "сепарамы".

Он также добавил, что нужно доказать и наглядно показать, что жить на подконтрольной украинскому правительству территории лучше.

"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", – резюмировал Зеленский.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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