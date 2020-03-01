Скороход раскрыла новые детали про зарплаты в конвертах для "слуг народа"

Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп, заявила, что ее бывшие коллеги по фракции якобы получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа". Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".
Она утверждает, что нардепы якобы получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по 5 тыс. долл., тем, кто занимает руководящие должности во фракции, – 15 тыс. долл.
"Как мне говорили, то замы фракций", - ответила на вопрос, кто именно является "кассиром" в партии.
Конкретные фамилии Скороход не назвала, ссылаясь на то, что давала показания Национальному антикоррупционному бюро.
Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.
На следующий день, 15 ноября, "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей. После этого последовало заявление Скороход о "зарплатах в конверте" в "Слуге народа" по 5 тысяч долларов. Позже Скороход заявляла о намерении создать в парламенте новую депутатскую группу.
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