Скороход раскрыла новые детали про зарплаты в конвертах для "слуг народа"

Конкретные фамилии Скороход не назвала, ссылаясь на то, что давала показания Национальному антикоррупционному бюро

Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп, заявила, что ее бывшие коллеги по фракции якобы получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа". Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

Она утверждает, что нардепы якобы получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по 5 тыс. долл., тем, кто занимает руководящие должности во фракции, – 15 тыс. долл.

"Как мне говорили, то замы фракций", - ответила на вопрос, кто именно является "кассиром" в партии.

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Конкретные фамилии Скороход не назвала, ссылаясь на то, что давала показания Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

На следующий день, 15 ноября, "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей. После этого последовало заявление Скороход о "зарплатах в конверте" в "Слуге народа" по 5 тысяч долларов. Позже Скороход заявляла о намерении создать в парламенте новую депутатскую группу.

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