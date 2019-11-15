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Скороход заявила о зарплатах в конверте в "Слуге народа": появилась реакция фракции

15 ноября, 13:48

Депутат опровергла обвинения в попытках подкупа своих коллег

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official/

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official/

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что ее коллеги по партии получают зарплаты в конвертах.

Кроме того, депутат опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов.

"Это мне вообще смешно слышать… Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тысячи долларов. Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите 3 тысячи долларов за решение в комитете? Не смешите меня", – сказала Скороход.

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В "Слуге народа" уже прокомментировали заявление Скороход. В частности, народный депутат фракции Ирина Верещук считает, что заявления ее коллеги похожи на месть руководству фракции за принятие решения о ее исключении.

"Давайте мы будем говорить фактами. Анна Скороход также должна была предоставить факты. Если она знает, что такие зарплаты "в конвертах" есть и даже называет сумму, то она, наверное, знает больше, чем все мы вместе взятые. Я не знаю об этом, я голосую и вы видите, как я голосую: я часто воздерживаюсь, часто критикую откровенно и публично, или поддерживаю тоже откровенно и публично, – и это никак не влияет. Эта информация из ее личных суждений", - заявила Верещук журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

По ее словам, необходимо спросить саму Скороход, есть ли у нее факты получения дополнительных выплат депутатами.

"На сегодняшний день это выглядит, как месть фракции или месть тем людям, которые являются руководством фракции, и я не хочу принимать в этом участие. Призываю всех не принимать в этом участия, потому что на самом деле это всего лишь битва сплетен и слухов. Ничего хорошего фракции и обществу это не принесет", – добавила Верещук.

Стоит также отметить, что ранее Анна Скороход назвала причиной своего исключения то, что она голосовала против законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель.

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фракция зарплата в конверте слуга народа Анна Скороход

Источник: Интерфакс

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