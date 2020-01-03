"Сквозь тьму невежества": Патон отреагировал на новогоднее обращение Зеленского

Украинский ученый и президент Национальной академии наук Борису Патону высоко оценил новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, а также рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев.

В качестве примера, на который должны равняться украинцы, известный ученый назвал Швейцарию.

"В самом сердце Европы есть такая замечательная страна – Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария – Швейцария, почему Украина – не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т. д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство. Их приоритеты – асфальт на улицах и деньги на банковском счете. Сильная армия и оружие дома у каждого – не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым – отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу. Швейцария когда-то так и возникла, союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов", – написал Патон у себя в Facebook.

При этом ученый отметил, что природные условия и богатства Швейцарии сильно уступают украинским.

Реклама

"Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе", – написал он.

По мнению ученого, "национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане".

"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас", - написал Борис Патон.

В тренде Минэкономики меняло название трижды: как в Украине переименовывали госорганы

Он отметил, что "варварству место на свалке истории".

"Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравления страны с Новым годом. Мы все – украинцы, наше будущее – в наших руках", - резюмировал Борис Патон.

Напомним, президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев к единству – не эпизодически, когда это "надо", а каждый день. Он отметил, что украинцы абсолютно разные, но не должны соревноваться в том, кто больший патриот.

Глава государства сказал, что в истории Украины немало эпизодов, которые нас объединяют, и мы уже научились быть единой страной – но "эпизодически". Он призвал украинцев в новом году быть едиными каждый день. Это, по словам президента, должно стать новой национальной идеей в 2020 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама