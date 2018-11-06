Следствие по "делу Гандзюк" подорвано: Луценко рассказал об утечке информации

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк произошла утечка информации по заказчику преступления, что значительно подрывает работу следствия.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

Генпрокурор высказал недовольство теми, кто требует назвать имена заказчиков преступления. Однако он возмущен, что, пока следствие по своим версиям "уверено движется к завершению этой работы", в СМИ просочилась тайная информация.

"До вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия вытекла в СМИ. 12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу, в связи с вчерашней утечкой получили необходимую им информацию. Также не понимаю обвинительного уклона, который развернула эта кровавая кампания на всех возможных эфирах. Вчерашняя утечка информации – по одной из 12 версий по заказчику – подорвала успешность деятельности следствия", – сказал Луценко.

Генпрокурор также объяснил бессмысленность создания Временной следственной комиссии по расследованию убийства Гандзюк.

"У нее (ВСК – ред.) даже не будет предмета работы, потому что любая информация составляет тайну следствия, и прокурор не позволит – особенно после вчерашней утечки – получить доступ любому члену ВСК к любому документу следствия", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Луценко рассказал о заказчиках убийства Гандзюк. По его словам, следствие отрабатывает 12 подозреваемых. Генпрокурор отметил, что активистка ему лично рассказывала о желающих избавиться от нее.