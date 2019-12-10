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Следующая встреча в "нормандском формате" состоится через четыре месяця – Макрон

10 декабря, 00:44

Мы поручили нашим внешнеполитическим советникам провести конкретную работу по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, - Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель дают совместную пресс-конференцию, на которой рассказывают об итогах саммита в "нормандском формате".

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"Мы поручили нашим внешнеполитическим советникам провести конкретную работу по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через 4 месяца снова собраться в "нормандском формате"", – сказал Макрон.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

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