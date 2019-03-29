Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля – СМИ

Со стороны ЕС участие в Саммите будет принимать глава Евросовета Дональд Туск

Фото: Flickr

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1d4/592/5c51d459266f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1d4/592/5c51d459266f6.jpg 2019-03-29T15:26:00+02:00 Политика Со стороны ЕС участие в Саммите будет принимать глава Евросовета Дональд Туск

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Следующий саммит ЕС- Украина пройдет 8 июля. Туск (глава Евросовета, – Ред.) будет участвовать со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?" - написал он.

Напомним, ХХ юбилейный саммит Украина-ЕС прошел в Брюсселе 9 июля 2018 года, он завершился согласованной итоговой декларацией, в которой Евросоюз признал европейские стремления Украины. Об этом говорится в п.3 одобренного документа: "В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это указано в Соглашении об ассоциации".

Также в п.1 итоговой декларации ХХ саммита "ЕС подчеркивает в своей непоколебимой поддержке и преданности независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом".

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина до 2024 года подаст заявку на вступление в ЕС.

"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО. А за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу", – сказал он.

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