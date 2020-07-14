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"Следующий шаг должен быть ПДЧ": Кулеба рассказал о вступлении Украины в НАТО

14 июля, 05:32

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Киев не собирается останавливаться на включении в программу партнерства расширенных возможностей

Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО – не конечная цель евроатлантической интеграции страны, но это позволит углубить взаимодействие Киева с военным блоком.

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Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД считает, что следующим шагом в отношениях с Североатлантическим альянсом должно быть получение Плана действий по членству – дорожной карты по вступлению страны в НАТО. А не, например, получение статуса основного партнера США вне НАТО.

"Я думаю, что следующий шаг в отношениях с НАТО должен быть План действий по членству. Это моя позиция как министра и мы должны сосредоточиться на достижении этой цели", – сказал Кулеба.

Он напомнил о том, что Альянс еще в 2008 году взял на себя обязательства предоставить Украине этот документ.

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"Программа расширенных возможностей НАТО – это инструмент, который позволит нам углубить взаимодействие, создать новые возможности для укрепления наших вооруженных сил, разведки. Но в плане интеграции следующий шаг должен быть ПДЧ", – подчеркнул министр.

Больше о том, какие угрозы поступают Украины со стороны России, минских договоренностям и возвращении Крыма читайте в полной версии интервью Дмитрия Кулебы сайту "Сегодня".

Напомним, что во время прошлогоднего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев на встрече с ним президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс.

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НАТО Украина североатлантический альянс Украина-НАТО Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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