Слезы в Раде: депутат от "Слуги народа" расплакалась во время заседания парламента

Несколько коллег подошли к ней и начали утешать

/ Фото: Скриншот из видео

Видео: Верховная Рада

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента.

Об это сообщает УНИАН.

Инцидент произошёл во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа. Когда во время рассмотрения поправок Скороход предоставили слово для выступления с места относительно ее поправок к законопроекту, она на русском языке сказала: "Вы знаете, такое впечатление, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим поправкам, значит, я хочу пройти по своим поправкам…".

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Ее слова аплодисментами перебили другие депутаты. Во время выступления Скороход расплакалась. Несколько коллег подошли к ней и начали утешать.

Напомним, в четверг, 30 октября, во время заседания Рады произошла стычка между нардепами.

Отмечается, что конфликт возник из-за возмущения депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика после отклонение постановления о создании Временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года, главой которой он должен был стать.

У него возникла перепалка с другими депутатами и он толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко, после чего другие нардепы от "Слуги народа" пытались успокоить Скорика, чтобы урегулировать конфликт. В итоге депутаты немного потолкались.

Затем Скороход добавила уже по-украински, что на заседании комитета были достигнуты определенные договоренности. "На сегодняшний день, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены", – сказала со слезами депутат. После этой ситуации Скороход успокоилась, и депутаты продолжили рассматривать поправки, в том числе, и ее. Скороход была избрана в парламент в округе № 93 (Киевская область).

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