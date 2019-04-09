Слипачук рассказала, как в отделах Госреестра избирателей планируют справиться с нескончаемым потоком людей

В отделы ведения госреестра сейчас выстроились длинные очереди

Слипачук рассказала, как в отделах Госреестра избирателей планируют справиться с нескончаемым потоком людей 2019-04-09T21:29:18+03:00 Политика В отделы ведения госреестра сейчас выстроились длинные очереди

Во вторник вечером, 9 апреля, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук дала первое эксклюзивное интервью "Сегодня" после первого этапа гонки.

Она рассказала, как в отделах Госреестра избирателей планируют справиться с нескончаемым потоком людей, почему во время первого тура в списках были мертвые души, а многим женщинам, которые вышли замуж, не изменили фамилии.

Как известно, в отделы ведения госреестра сейчас выстроились длинные очереди. И многие украинцы опасаются, что не успеют изменить место голосования перед вторым туром.

"Это был один из факторов, почему мы старались как можно быстрее подвести итоги первого тура, получить уже протоколы и выйти уже на финальный результат именно для того, чтобы как можно раньше запустить систему временного изменения избирательного адреса. Более того, мы установили режим, согласно которому даже в выходные органы госреестра будут работать. Практика показывает, что максимальная явка наших граждан в органах реестра происходит в последнюю неделю . Поэтому, если мы пойдем по этому графику, я думаю, что мы справимся", – отметила Слипачук

Но практика показала, что в Госреестре избирателей есть проблемы.

"Важно сказать, что, например, информация об очень большом количестве мертвых душ не соответствует действительности именно потому, что за период с 2009 года эти мертвые души, если они там и появлялись, то они появились сначала именно на основании той информации , которая была предоставлена ​​Госреестру. Реестр сам не может проверить эту информацию, потому что он не является ее носителем. Он ее адаптирует под себя. Еще в 2012 году, например, госреестр избирателей обращался в Министерство юстиции по проверке информации более чем по 8 тысячам избирателей, которые уже на тот момент были умершими. Но мы получили информацию от Министерства юстиции только в отношении двух тысяч человек из этого списка. Поэтому я думаю, что важно: важно налаживание именно работу госорганов, которые должны предоставлять сведения по обновлению списка избирателей в реестр. Например, вопрос о том, что Государственная миграционная служба не дает корректной и полной информации по изменению фамилий, она действительно есть насущной проблемой. Потому что в тот же самый период было установлено более 20 тысяч человек, которые уже сменили фамилию, например в результате брака, но эта информация в реестр не поступила", – отметила Слипачук.

Между тем, большинство наблюдателей признали, что выборы в первом туре прошли честно.

"Для меня честность выборов, она заключается в трех базовых принципах. Все должно быть в соответствии с законом, все должно быть прозрачно. И понятно, что все должно быть ответственно", – заявила глава ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский с результатом немногим более 30% голосов. Так, по результатам первого тура выборов в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

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