Слободян о ликвидации Захарченко: РФ ищет новый формат оккупированных территорий

Ликвидация российскими спецслужбами главаря "ДНР" Александра Захарченко свидетельствует только об одном – РФ ищет новый формат оккупированных территорий.

Об этом написал помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян на своей страничке в Facebook.

"Это – важно перед выборами Президента Украины. И жизнь Санька в этой истории не имеет никакого значения. Кто его поставил – тот его и убрал ...", – отметил он.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.