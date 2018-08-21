Слова Москальковой о невозможности освобождения Сенцова – бред, все зависит от Путина – Геращенко

По мнению Геращенко, единственное, что нужно для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий, – это политическая воля и желание Путина

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о невозможности освобождения украинского режиссера Олега Сенцова как затягивание времени и продолжение тактики шантажа.

"То, что городит омбудвумен РФ Москалькова о невозможности освобождения Сенцова и каком-то загадочном "новом правовом соглашении" между РФ и Украиной – это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей. Единственное, что нужно для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий, – это политическая воля и желание Путина. Воли нет, наоборот, есть желание замучить при потакании и равнодушии мира…", – написала Геращенко на странице в Фейсбуке.

Она указала, что Украина продемонстрировала все возможные шаги и инициативы для освобождения политзаключенных и заложников.

"В ответ – новые и новые фарс и ложь Кремля, уловки и отговорки. Возможные смерти и увечья украинских политзаключенных и заложников навсегда будут на совести мира, который продолжает заигрывать с диктатором…" – подытожила Геращенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова заявила, что обмен Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины, для таких случаев необходимо выработать новый правовой механизм.

"Что касается Сенцова, Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России – так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму", – сказала Москалькова на пресс-конференции.

По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами. Она выразила надежду на то, что в результате переговоров МИД двух стран и других компетентных органов такой механизм будет найден.

На это Геращенко заявила, что 82% украинцев – патриоты и гордятся своим паспортом.

"РФ же насильно навязывает свое гражданство, как каторгу, как рабство. Олег Сенцов, как и Александр Кольченко, никогда не признавали себя гражданами страны-агрессора, не писали заявлений о вступлении в российское гражданство и не брали в руки российского паспорта. Это принудительная, насильственная паспортизация, которая является преступлением", – заявила она.

Геращенко добавила, что преступление поддерживает уполномоченный по правам человека РФ, которая силой, против воли, навязывает Олегу Сенцову гражданство страны, которой наплевать на своих граждан.

"В это время в Минске пятый месяц мы апеллируем в РФ с одним вопросом – собираются ли они забирать своих граждан, уже к Путину челобитные пишут с просьбой – хотим домой. Российская власть молчит и...., по сути, не признает своих граждан своими, демонстрирует преступное равнодушие к судьбам своих граждан, которых, согласно всем конвенциям, должны защищать, если за границей они попали в беду. Плиз, скажите кто генералу Москальковой, что для освобождения Сенцова не нужно новых соглашений РФ и Украины, а лишь указ Путина о его помиловании. Точка", – написала Геращенко.

Ранее политик напомнила россиянам и представителям ОБСЕ, что сегодня ровно 100 дней как голодает узник Кремля Олег Сенцов.

Напомним, 100 дней назад начал голодовку Олег Сенцов. Украинский кинорежиссер удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией.

А недавно в Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли информацию о том, что осужденный за терроризм Сенцов похудел на 30 кг.

В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.