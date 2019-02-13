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Словам Москвы не верят: почему заседание Совбеза ООН было неудачным для России

Сегодня, 14:52

По мнению Яхно-Белковской, Россия пытается отвлечь внимание общественности от обсуждения оккупированного Крыма и ситуации на Донбассе

Фото: Getty Images
Словам Москвы не верят: почему заседание Совбеза ООН было неудачным для России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg Политика По мнению Яхно-Белковской, Россия пытается отвлечь внимание общественности от обсуждения оккупированного Крыма и ситуации на Донбассе

Россия инициировала заседание Совбеза ООН для того, чтобы отвлечь мировое сообщество от Генассамблеи ООН, на которой обсудят ситуацию на оккупированных Россией украинских территориях, и навязать Западу свои пропагандистские штампы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская. По ее мнению, Россия пытается убедить цивилизованный мир в том, что это Украина мешает достижению мира на Донбассе.

"20 февраля планируется на заседание Генассамблеи ООН и рассмотрение украинской резолюции, касающейся российской агрессии. Мы знаем, что 20 февраля – это старт аннексии Крыма. И это будут первые такие слушания в таком объеме. Россия инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы пытаться в информационном смысле отвлечь внимание от будущих слушаний, озвучить свои пропагандистские штампы, якобы не Россия, а Украина во всем виновата и блокирует процесс достижения мира на Донбассе", – говорит Яхно-Белковская.

Она напомнила, что, как показали заявления участников заседания Совбеза ООН, Запад не поддается на манипуляции России.

"Звучавшие выступления свидетельствуют о том, что Запад и Украина довольно четки в своих оценках. И эта оценка заключается в том, что это Россия сегодня блокирует любой мирный процесс. Заседание Совбеза ООН было неудачным для России, потому что никто в мире не верит ее словам. В принципе, странно, на кого это вообще может быть рассчитано. Все те пропагандистские штампы о "гражданской войне", о "неонацистах". Думаю, сегодня это работает исключительно на внутренний (российский. – Ред.) рынок", – добавляет эксперт.

Напомним, 12 февраля прошло заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано по инициативе России. Поводом стала  четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Но во время заседании европейские страны назвали Россию агрессором и признали, что в Украине нет внутреннего конфликта.

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Тег Россия, ООН, Совбез ООН, пропаганда, агрессия, Яхно-Белковская

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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