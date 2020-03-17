"Слуг народа" хотят "изолировать" в Киеве: Корниенко назвал причину

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал своих коллег по политической силе оставаться на время карантина в Киеве, чтобы в случае необходимости оперативно собираться на внеочередные заседания. Об этом он сказал на брифинге в Раде.

Корниенко сообщил о переходе фракции на так называемый "режим дежурства" и объяснил, что это значит.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа", на котором мы с депутатами обсудим, как мы будем это делать. Скорее всего, будет так называемый режим полного дежурства в городе. То есть, мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине. Из-за ограничений, которые предложило правительство, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законов по борьбе с эпидемией и устранения ее последствий", – сказал Корниенко.

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Также замглавы фракции отметил, что в ближайшее время будет предложен следующий пакет законопроектов в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Сейчас они разрабатываются в комитетах. Депутат подчеркнул, что это медицинский и экономический комитеты, которые "работают над еще более глубоким исследованием влияния результатов этой пандемии на украинскую экономику, на мировую экономику".

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"И в ближайшее время предложат пакет еще дополнительных экономических мер, связанных со снижением ... стоимости ресурсов, так называемых. И с кредитованием определенных отраслей, и так далее. То, о чем тоже президент говорил в своей вчерашней речи", – сообщил Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада изменила свой календарный план работы. Теперь до 3 апреля народные депутаты не будут проводить пленарные заседания, а только работать в комитетах (до этой даты планировались две пленарные недели). При этом президент Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседаний Рады.

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