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"Слуга народа" Бужанский попал в черный список "Миротворца"

16 июля, 15:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политику вменяют разжигание межнациональной розни и многое другое

Максим Бужанский

Максим Бужанский / Фото: Facebook

Автор скандального законопроекта №2362, который предполагает обучение на русском языке в школах Украины до 2023 года, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский попал в базу "Миротворца".

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Об этом говорится на этом сайте.

В базе его назвали "украинофобом" и "провокатором". Ему вменяют сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине; манипулирование общественно значимой информацией; участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях; разжигание межнациональной розни.

Миротворец также приводит самые скандальные его высказывания:

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Отметим, что совсем недавно нардеп снова "отличился". На этот раз подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается отсрочить переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Также данный законопроект позволяет и после 2023 преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству – 20%). Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Раду не принимать скандальный закон о русском языке в школах.

В то же время у коллег Бужанского по фракции нет единой позиции относительно законопроекта №2362. Депутаты говорят, что парламент может рассмотреть документ 17 июля, но как будут голосовать – спрогнозировать сложно. "Слуги народа" рассказали, нужно ли принимать этот закон.

Смотрите также видео, как в феврале Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане:

Видео: facebook.com/babaandkit

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миротворец Максим Бужанский

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