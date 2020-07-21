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"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение

21 июля, 14:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время "турбоотпуска" текст документа будет дорабатываться, сообщил Арахамия

В сентябре в Верховной Раде будут рассматривать важные для экономики законопроекты, а также планируют подписать коалиционное соглашение. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции, передает УНИАН.

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По его словам, во время "турбоотпуска" коалиционное соглашение будет дорабатываться.

"И в сентябре мы его подпишем", - сказал Арахамия.

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В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что одним из документов, которые будут прилагаться к этому соглашению, будет план законодательных работ, которые уже поддержаны.

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Ранее Давид Арахамия заявил, что нежелательно выгонять депутатов, потому что будет разрушено монобольшинство в парламенте. Он считает роковой ошибкой невведение в самом начале императивного мандата (ограничение в действиях депутата какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван). По его словам, исключение депутатов из фракции может сильно навредить самой политической силе еще больше, чем наказанным политикам.

Напомним, по итогам внеочередных парламентских выборов в Украине летом 2019 года впервые в истории страны коалиция сформировалась исключительно из нардепов от одной партии.

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Верховная Рада коалиционное соглашение слуга народа

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