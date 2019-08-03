На места спикера и вице-спикера парламента могут быть избраны Разумков и Стефанчук

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Слуга народа" претендует на главные кресла в руководстве Рады: чего ждет Зеленский https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B 2019-08-03T14:45:00+03:00 Политика На места спикера и вице-спикера парламента могут быть избраны Разумков и Стефанчук

Партия "Слуга народа" предложит новых людей возглавить парламент. Так, на пост первого главы парламента Дмитрия Разумкова, а на должность заместителя Верховной Рады – нынешнего представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на встрече с президентом Зеленским в Трускавце.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", – сказал он.

Глава партии добавил, что "Слуга народа" предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", – сказал Разумков.

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По словам Разумкова, помимо претендентов на должности в президиуме парламента, у "Слуги народа" есть некоторые кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа", а в случае выявления каких-либо нарушений в их деятельности обещает это пресекать.

"Говорили, что у нас очень много законопроектов, и мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, поскольку народ Украины дал им возможность быть депутатами Верховной Рады… На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то дяди серьезные или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали", – сказал он журналистам в Трускавце.

При этом Зеленский подчеркнул, что не хочет и не будет влиять на партию, на Верховную Раду, но "если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор со всеми депутатами".

На уточняющий вопрос агентства о том, всех ли депутатов из будущей фракции он знает, Зеленский сказал: "Я всех знаю, я в целом знаю всех, большинство знаю".

Напомним, ранее сообщалось, что одну из должностей в руководстве парламента "Слуга народа" планирует отдать другой политической силе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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