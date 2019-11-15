"Слуга народа" разработает этический кодекс для депутатов

Нарушения положений этого кодекса могут стать поводом для исключения из фракции

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фракция "Слуга народа" планирует разработать этический кодекс для депутатов. Нарушения положений этого документа смогут стать поводом для лишения мандата или исключения из состава фракции, заявила народный депутат Ирина Верещук.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", – заявила Верещук журналистами в кулуарах Верховной Рады.

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По мнению депутата, без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Напомним, члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из своих рядов. Как сообщил заместитель главы фракции Александр Корниенко, соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

Стоит также отметить, что ранее Анна Скороход назвала причиной своего исключения то, что она голосовала против законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель.

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