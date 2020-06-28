"Слуга народа" Санченко зачитал рэп про новый законопроект (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Санченко зачитал рэп о законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики", который был зарегистрирован в Раде 25 июня.

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Клип, в котором он рассказывает молодежи об основных проблемах в Украине, Санченко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Принцип, который мы в законе выльем золоте, будет принцип: ни одно решение для молодежи не будет без молодежи. Второй принцип, который мы избрали — развитие молодежных центров на уровне государства. Третий пункт — украинский молодежный фонд, чтобы все, кто делает изменения, не прятались, как Джеймс Бонд. Молодежь сможет взять грант на хорошие дела — это будет хорошая инвестиция от нашего государства", - рассказал нардеп.

"Молодежный Закон требует молодежной подачи", – подписал свой клип Санченко.

Ранее в Киеве нетрезвый водитель зачитал патрульным рэп. Импровизированный "концерт" состоялся в одном из отделов полиции, куда доставили пьяного мужчину.

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А президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Выступление состоялось на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня.

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