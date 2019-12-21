"Слуга народа" Тищенко объяснил, как решаются споры в новой Раде

Депутат рассказал, что в сессионный зал парламента стараются не выносить спорных вопросов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Все спорные вопросы в новой Верховной Раде депутаты пытаются разрешить на уровне профильных комитетов, не вынося их на пленарные заседания.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в комментарии сайту "Сегодня".

"Позиция нашей фракции, позиция руководства парламента заключается в том, что все дискуссии, спорные вопросы в этой Верховной Раде решаются на уровне комитетов", – подчеркнул народный избранник.

По его словам, на заседании комитета "каждая из фракций имеет возможность высказать свое мнение и решить вопросы в рабочем порядке".

"В зал выносятся уже готовые решения", – подчеркнул он.

Напомним, во время внеочередногозаседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики17 декабря произошло массовое побоище около здания парламента. По данным первого замглавы МВД Сергея Ярового, пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, в том числе журналист. 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

По факту беспорядков начали уголовное производство по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.

Обо всех деталях противостояния читайте в нашем материале: Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией.

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