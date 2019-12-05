"Слуга народа" Верещук выступила против правки Геруса по импорту из России

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала принятый сегодня ВР Украины законопроект №2233 по внесению правок в закон "О рынке электрической энергии" с учетом новой правки народного депутата Андрея Геруса, которая ограничит импорт из России исключительно на одном сегменте рынка – рынке двусторонних договоров.

В то же время правка Геруса сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед", а также полностью позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка, – пишут "Экономические новости".

"У нас были контракты с Россией на поставку электроэнергии. Они подвергались острой критике, в том числе и с моей стороны. Я убеждена, что это большой риск, поскольку такие прямые контракты увеличивают риски для наших отечественных производителей. Мы ведь сами производим электроэнергию. А тут оказывается, что мы должны импортировать, чтобы создать рынок. Для кого мы этот рынок делаем? Я убеждена, что нам необходимо защищать отечественного производителя. Сегодня существуют риски, когда по заниженным ценам электроэнергия будет заходить на рынок в неконтролируемом виде, например, через Беларусь. А наши предприятия не смогут даже по себестоимости продавать свою электроэнергию. Нынешняя правка должна была изменить ситуацию. Но теперь мы будем закупать еще и у Белоруси! Ну, если у Белорусии так много электроэнергии, то я не знаю, кто мы", — поделилась своим видением ситуации Ирина Верещук.

Следует отметить, что "слуги народа" отказались поддержать правку народного депутата Алексея Кучеренко о полном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также "слуги народа" не поддержали правку Кучеренко, которая предлагала защитить украинский рынок электроэнергии от демпинговых цен, запретив продавать в Украине электроэнергию из России и Беларуси ниже цены, по которой она продается на границе.

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Новая "поправка Геруса" оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед", что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"В пятницу на комитете мы заставили его отречься от своей же диверсии и предусмотреть в проекте закона № 2233 правку, отменяющую „правку Геруса". Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок на сутки вперед. А это значит, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину. В объемах, которые способны остановить треть нашей генерации", — написал Кучеренко.

Он отметил, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украину по демпинговым ценам — значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

"Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Обратите внимание, россияне продают собственному населению на 40 процентов дороже, чем нам, а белорусы — почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Сегодня они сбили цену у нас на рынке до минимума… Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся к одному — убить нашу украинскую энергетическую и угольную промышленность", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, сегодня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233 по внесению правок в закон "О рынке электрической энергии" с правкой Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на украинский рынок.

"За" проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции "Слуга народа" и 10 депутатов ОПЗЖ.

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