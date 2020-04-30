"Слуга народа" вылетел на Кипр и прогулял уже пять заседаний парламента – СМИ

По данным журналистов, Андрей Холодов вылетел на Кипр 15 марта и с тех пор в Украину не возвращался

Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов незадолго до прекращения Украиной международного авиасообщения выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в страну. Об этом сообщают журналисты программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях".

По данным журналистов, Андрей Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом Владимиром Зеленским прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор народный депутат не возвращался – то есть уже полтора месяца находится за пределами страны.

Читайте также: У украинцев за границей есть трое суток, чтобы вернуться домой – президент

Реклама

С тех пор парламент пять раз собирался на внеочередные заседания в сессионном зале под куполом, для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме этих пленарных заседаний, Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта, при этом участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн.

В тренде Разумков рассказал, когда будет следующее заседание Рады

По состоянию на 29 апреля депутат от "Слуги народа" оставался на Кипре, это журналистам подтвердили три несвязанные между собой источники – один среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второй – в украинской авиакомпании и третий – в Государственной пограничной службе Украины.

Реклама

По данным журналистов "Схем", на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение у побережья в городе Лимасол.

Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая. Согласно последним официальным данным, в стране подтверждено 10 406 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 103 человека, умерли – 261.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама