"Слуга народа" заступился за водителя, который высадил волонтера и участницу АТО из-за российского сериала

Фото: facebook.com/yvbragar

Народный депутат от фракции "Слуга народа", замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь заступился за водителя автобуса Луцк-Киев, который высадили из салона участвовавшую в АТО парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат из-за просьбы выключить российский сериал.

"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе сменить демонстрацию сериала", – написал он на своей страничке в Facebook .

По мнению нардепа, эта ситуация лишний раз доказывает существования в стране неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости.

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"Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса", - отметил Брагарь.

"Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможным попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека", - подчеркнул нардеп.

Также он заявил, что призывы о том, что русский язык не должен звучать в Украине, являются неприемлемыми, дискриминирующими и нарущающими закон. По этому поводу Брагарь собрался обращаться в полицию.

"Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, а во время движения, отвлекая водителя, что угрожало безопасности и нарушало покой пассажиров", – резюмировал Брагарь.

Напомним, на днях в автобусе сообщением "Луцк – Киев" произошел скандал. Парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат высадили из салона после просьбы выключить российский сериал. Черногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Позже стало известно, что водителей уже наказали. Мужчин отстранили от должности, сообщила компания-перевозчик

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