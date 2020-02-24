"Слуге народа" надо было определиться: эксперт о важном шаге партии

На недавнем съезде партия "Слуга народа" должна была определиться с новой идеологией, ведь на то были причины, одна из которых – будущие местные выборы в Украине. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

Он отметил, что в последнее время президентскую политическую силу обвиняли в отходе от задекларированной ею идеологии. Также нужно побеспокоится о том, чтобы набить себе новый электорат перед будущими выборами.

"Во-первых, думаю, надо было дать ответ на провозглашенную "идеологию либертарианства", над которой все посмеивались. Кроме того, оппоненты партии власти постоянно пеняли "слугам", что они действуют не в духе задекларированной идеологии, скорее, вопреки. Это было слабое место "слуг". Но главное, партии надо было обеспечить себе перед местными выборами как можно более широкое поле для маневра. Суметь понравиться как можно более широкому спектру избирателей – от исповедующих левые взгляды до националистов. Центризм как раз такое поле обеспечивает", – говорит Алексей Кошель. В тренде Зеленский из-за коронавируса уволил главу Тернопольской ОГА

Подробней о ситуации внутри президентской партии читайте в материале "Главная идеология – полный холодильник: изменится ли курс "Слуги народа".

Как сообщали новости "Сегодня", 15 февраля на съезде "слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию – "украинский центризм". Кроме того, "Слуга народа" вносит изменения в Устав и вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством и членскими взносами.

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