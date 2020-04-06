"Слуге народа" стало не хватать голосов на законопроекты: Корниенко назвал причины

Недавно депутаты своими хаотичными голосованиями чуть не провалили борьбу с коронавирусом и не довели страну до дефолта, а во многом принятие важных законопроектов лежит на монобольшинстве. Но в нужный момент "слуги народа" "подвели". В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг какой-либо раскол внутри политической силы и объяснил провалы в голосованиях.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

В последнее время монобольшинство не может набрать минимум 226 голосов для принятия важных законопроектов: недавно депутаты этой фракции не смогли набрать необходимое количество голосов за назначения новых министров, за земельный и банковский законы (пришли на помощь другие фракции).

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"У нас всегда была дискуссия во фракции, где собрались люди с разным видением и бэкграундом. А тут еще наложились несколько факторов, у нас физически было минус 25-30 людей, это те, кто заболели, или те, кто был на обсервации. Возможно, есть и те, кто решил воспользоваться возможностью (якобы самоизоляцией), чтобы не прийти и не принимать участие в голосованиях, в первую очередь, по закону о рынке земли", – объяснил Корниенко.

Он признал, что сейчас во фракции стало тяжелее поддерживать дисциплину, чем в первые месяцы парламентской работы. И теперь, если снова будет нехватка голосов по законопроектам, нужно будет "сильно мобилизовать своих депутатов, а это делается только путем переговоров". Он привел в пример, когда депутаты отказались урезать госбюджет, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом.

"К примеру, за бюджет не голосовали члены комитета по образованию, это была их политическая позиция. По их мнению, интересы их отрасли, образования, были урезаны сильнее, чем могли бы, и чем были урезаны другие отрасли. Пример бюджета вообще показателен. Так, мажоритарщики пытаются оставить дотации на сосцэкономразвитие, комитеты – каждый свою сферу, например, идет активная дискуссия по зарплатам судей, по большим инфраструктурным проектам. Таким образом, корректировки по бюджету точно будут. А это позволит достичь консенсуса во фракции и результативного голосования на табло", – объяснил замглавы фракции.

Корниенко добавил, что в политической силе сейчас нет никакого раскола, а лишь разные мнения среди депутатов по тем или иным вопросам.

Как сообщали новости "Сегодня", "Слуга народа" отказалась от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом. Корниенко призвал и другие партии, которые финансируются государством, поступить так же. По его словам, из бюджета на деятельность партий выделяется 212 миллионов гривен, а на эти деньги можно было бы, например, обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии. Он заверил, что партиям будет на что существовать.

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