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"Слуги народа" планируют новогодний корпоратив на миллион гривен: подробности

13 декабря, 20:01

По словам Корниенко, для празднования будут использованы деньги спонсоров партии

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Партия "Слуга народа", которая недавно пополнилась новым депутатом, намерена провести новогодний корпоратив в комплексе "Парковый". На мероприятие планируется потратить до миллиона гривен. Об этом в комментарии журналисту Андрею Павловскому сказал глава партии и замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

При этом он уточнил, что для празднования будут использованы деньги спонсоров партии.

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"По закону партия может иметь финансирование, расчетный счет. Физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Есть физические и юридические лица, которые предоставляют партии поддержку", – сказал Корниенко.

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Напомним, недавно в Верховной Раде произошла драка между "слугами народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом. Как выяснилось, конфликт возник из-за народного депутата Ирины Верещук. Об этом она сама и рассказала журналистам.

По ее словам, Лерос во время переписки во внутреннем чате фракции грубо выражался в ее адрес с использованием нецензурной лексики, на что Ирина потребовала от него извинений. Она не уточнила, из-за чего именно возник конфликт.

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корпоратив слуга народа Александр Корниенко

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