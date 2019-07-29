"Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение: появились фото 2019-07-29T17:10:00+03:00 Политика На недельный курс прибыли 246 человек, которых ждет насыщенная программа

Киевская школа экономики будет учить депутатов партии "Слуга народа". Будущие народные избранники уже прибыли в Трускавец и пройдут недельный курс в политической и экономической сфере.

Избранных депутатов ждут лекции, семинары, встречи с практиками, экспертами и специалистами из разных областей. На недельный курс прибыли 246 человек, избранных по списку и в округах от "Слуги Народа".

"Школа Зе!Депутата начала свою работу! В городе Трускавец состоялось знакомство народных избранников от партии, деление на профессиональные группы и подготовка к первому интенсиву", – говорится в сообщении партии в Facebook.

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62-й номер в списке партии Марина Бардина написала в Facebook: "Не корми – дай поучиться" – мое жизненное кредо, наверное, потому этот интенсив так вдохновляет. Обучение будущих депутатов и депутаток – полезная практика, чтобы сформулировать наши знания в ряде сфер, где все являются экспертами, но после будем иметь необходимое понимание и навыки".

В тренде Выборы в Раду: ЦИК приняла почти все протоколы с мокрыми печатями

В свою очередь глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов выступает на "сборах" будущих депутатов в роли спикера – делиться опытом и знаниями.

"Трускавец – так Трускавец. К сожалению, мне никто не проводил курс молодого бойца, когда я пришел в 2015-м. Поэтому учились методом проб и ошибок. Хочу пожелать новому поколению государственных деятелей пройти этот путь быстрее и эффективнее нас. Поэтому делюсь теми уроками, которые лично я вынес за 5 лет: больше фокуса – лучше что-то сделать на 90%, чем все на 10%; больше работы со стейкхолдерами, а не антагонизма и конкуренции; больше доверия, а не "все договариваются со всеми", – написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", курс молодого бойца "слуги народа" пройдут в Трускавце. Почетный президент KSE, первый замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов пообещал, что обучение новоизбранных нардепов будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным, и рассказал о распорядке дня для них.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.

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