"Слуги народа" разъяснили, как вступить в партию жителям оккупированного Донбасса

В партии готовы принять и переселенцев, и людей, проживающих на оккупированной территории

/ Фото: president.gov.ua

В члены партии "Слуга народа", которая объявила своей идеологией "украинский центризм", могут записаться, в том числе граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат, член Высшего совета партии Александр Качура.

"Переселенцы точно могут быть членом партии. Если у переселенца есть электронная подпись, если он переехал на контролируемую территорию, то он может быть членом партии", – заявил он.

В то же время, Качура признал, что у тех, кто живет на оккупированной территории, могут возникнуть технические трудности, однако и они могут получить членство.

"Что касается проживающих на территории ОРДЛО, то это сложный вопрос. Возможно, с точки зрения кибербезопасности, там и будут какие-то ограничения в электронной регистрации, но все равно эти люди остаются гражданами Украины. Если они приехали на подконтрольную территорию, имеют украинский паспорт, получили цифровую подпись, значит, они идентифицируют себя с Украиной. А значит, они могут быть членами партии", – заверил он. В тренде Заленский хочет войти в историю, а Трамп угрожает новым оружием: главные высказывания недели

Качура напомнил, что "у нас в законе о политических партиях и в Конституции записано право каждого человека на участие в политических партиях".

Напомним, что ранее на съезде в Киеве партия "Слуга народа" обновила устав, который теперь позволяет вступление в члены партии "по интернету" при наличии у гражданина электронной подписи.

Также "Слуги народа" признали, что в случае проведения выборов на Донбассе они рассчитывают на поддержку переселенцев, которые живут на территории свободной Украины.

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