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"Слуги народа" с Зеленским утвердили кандидатов в новый Кабмин

4 марта, 15:56

Кристина Зеленюк, Сергей Мартынец

В новом составе правительства останутся некоторые старые министры

Фракция "Слуга народа" перед началом внеочередного заседания Верховной Рады утвердила министров, которые войдут в новый состав правительства (либо останутся те, кто был). Об этом рассказал в комментарии корреспонденту "Сегодня" народный депутат этой политической силы Николай Тищенко.

Стоит отметить, что в новом составе правительства останутся некоторые старые министры.

"Точно утверждены: вице-премьер по информатизации Михаил Федоров, министр региональной политики Алексей Чернышов, глава МВД Арсен Аваков, министр финансов Игорь Уманский, министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр спорта Вадим Гутцайт, министр здравоохранения Илья Емец, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр юстиции Денис Малюська", – сказал Тищенко.

Также он прокомментировал информацию, что некоторые кандидаты в Кабмин отказались от назначений.

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"Министр АПК Милованов и министр энергетики под вопросом. По Минобразованию есть кандидатура. Но решение о том, кого выносить в парламент на голосование, принимает президент. Консультации продолжаются", – сказал нардеп.

Видео: Сегодня

Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. Лидеры фракции "Слуга народа" рассказали, каким будет Кабмин Шмыгаля.

Отметим, что в парламенте состоится внеочередное заседание в 16:00, на котором депутаты рассмотрят четыре важных законопроекта, возьмутся за кадровые перестановки в правительстве и заслушают руководителей правоохранительных органов.

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Владимир Зеленский министры Кабинет министров слуга народа

Источник: Сегодня

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