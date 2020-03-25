Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами

Во вторник, 24 марта, экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом. В той же Александровской больнице уже находятся несколько депутатов Радына лечении. О каких именно народных избранниках идет речь и как их состояние, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Cергей Шахов

Как среди украинских политиков, так и по Киевской области в целом счет открыл еще 18 марта народный депутат Сергей Шахов. О том, что он заболел коронавирусом, Шахов рассказал в своем видеообращении, выложенном на Facebook. Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили информацию о том, что депутат почувствовал недомогание по возвращению из поездки в другую страну.

"Началось это все три дня назад, именно температура началась – 38 градусов. И я, как нормальный гражданин, вызвал врачей и сдал анализы, сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, что нет", – сказал он и указал, что это была одна из частных клиник.

По его словам, на следующий день вызвал снова врачей, чтобы еще раз проверили температуру, его легкие. Они взяли тесты на коронавирус.

"Сразу хочу сказать, что это не так страшно, как его рисуют", – уточнил Шахов.

Уже 21 марта Шахову поставили диагноз "воспаление легких", о чем сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook. Кроме того, стало известно, что супруга Шахова тоже инфицирована.

Для того, чтобы оповещать общественность о своем самочувствии, нардеп создал Telegram-канал "Коронований Шахов". В частности, там размещены такие записи:

"10-й день болезни. Появилось время для размышлений! Практически постельный режим! Кашель сухой и тяжелый! Температуру сбили до 37! Насморк! Боль в горле (пью много жидкости)!"

При этом Шахов добавил, что он сумел хорошо выспаться в больнице, впервые за долгое время.

"Аппетита нет (двое суток не ем), но это может быть из-за больничных условий. Испражнение вчера было нормальное. Время от времени болит голова!" – резюмировал депутат.

24 марта Шахов в который раз рапортовал о состоянии своего здоровья. По его словам, состояние стабильное, ухудшений нет.

"Температура скачет от 37 до 38,5 к вечеру. Борюсь жаропонижающими и не останавливаюсь пить много жидкости. Потому что именно жидкость, именно вода выводит из организма эти токсины и грязь, которые сегодня одолевают все страны мира", – сказал Шахов.

Александр Лукашев

Следующий случай заболевания коронавирусом в Раде был обнаружен у народного депутата от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

При этом сам Александр Лукашев накануне опровергал свое заражение коронавирусом.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37", – написал он в Facebook.

Между тем, несмотря на опровержение, позднее стало известно, что нардеп поступил в Александровскую больницу.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Напомним, что Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Сергей Вельможный

Сперва у народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного и его сына не подтвердилось инфицирование коронавирусом COVID-19.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", – написал Вельможный на своей страничке в Facebook в субботу вечером, 20 марта.

Между тем, нардеп Сергей Шахов сообщил на своей странице в Facebook, что у народного депутата Сергея Вельможного и его сына все-таки подтвердили коронавирус.

В тренде Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами

Сейчас нардеп и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской клинической больницы, где намерены пройти обследование.

"Сегодня мы с сыном прошли обследование и сдали тест на коронавирус, ждем результатов. Высокая температура еще держится. Отдельная благодарность врачам, которые вчера прибыли на мой вызов – они сработали профессионально, согласно с инструкцией. Берегите себя и близких!" – написал нардеп на своей страничке в Facebook 22 марта.

Более подробно о состоянии здоровья своих коллег рассказал все тот же Сергей Шахов.

Видео: Facebook Шахова

"Больница Александровская полностью переполнена, и также среди всех людей есть и Сергей Вельможный и Александр Лукашев (оба – нардепы). У Лакашева более-менее болезнь протекает, температура не сильно большая. У Сергея Вельможного примерно такие же симптомы, как у меня примерно на 6-7-й день – это сильнейшая головная боль, температура повышалась, головокружение, болели очень сильно глаза, ломило все тело. Это и есть показатель этой болезни", – сказал нардеп.

Руслан Горбенко

Следом подтвердился коронавирус у Руслана Горбенко ("Слуга народа").

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, обнаружен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких", - написала на своей странице в Facebook в понедельник вечером, 23 марта, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, Горбенко в последнее время не покидал территорию Украины и допускает, что он мог заразиться от тех депутатов, у которых коронавирус был диагностирован ранее.

"Надо отметить, что Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В связи с этим сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

В политсиле считают, что нардеп мог заразить своих коллег по парламенту, так как уже будучи инфицированным посещал внеочередное заседание Верховной Рады.

"Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", - отмечают в "Слуге народа".

Сам Горбенко на своей страничке в Facebook дал исчерпывающий отчет о состоянии своего здоровья.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста, один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет.

В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких" – уточнил нардеп.

25 марта журналист Андрей Павловский со ссылкой на комментарий советника нардепа Юлии Тестер написал в своем Telegram-канале, как проходит лечение Горбенко.

"Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью", – рассказала Юлия Тестер.

Сергей Рудык

Еще одним инфицированным нардепом стал внефракционный нардеп-мажоритарщик со 198-го округа в Черкасской области Сергей Рудык.

Как рассказала внефракционная мажоритарщица Виктория Гриб, последний раз они с Рудыком виделись 17 марта на заседании парламента, и Рудык уже был в маске. Поэтому Гриб надеется, что сможет уберечься от инфицирования. Она напомнила, что в этот день уже зараженного COVID-19 нардепа Сергея Шахова не было, однако присутствовал заразившийся от него нардеп Сергей Вельможный, который сидел рядом.

Более подробной информации о течении заболевания и лечении нардепа пока что нет.

Что касается экс-главы СБУ, бывшего министра финансов Валерия Хорошковского, то как пишут СМИ, подозрения на коронавирус не подтвердились и чиновник якобы уже дома.

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