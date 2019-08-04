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"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

Сегодня, 22:47

Интенсив для новоизбранных парламентариев длился неделю

Фото: facebook.com/rixos.ua

Фото: facebook.com/rixos.ua

"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Политика Интенсив для новоизбранных парламентариев длился неделю

В воскресенье, 4 августа, в городе Трускавец Львовской области завершилось обучение для новоизбранных нардепов от партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.

Будущие нардепы отметили, что "благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше".

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Напомним, что интенсив для новоизбранных парламентариев в Трускавце начался 29 июля. Обучение проходило в формате лекций, также были предусмотрены индивидуальная работа, работа в группах и домашние задания. 

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Смотрите также видео, как новые политики сели за парты, и что они говорят о курсе обучения:

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.

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депутаты трускавец обучение слуга народа

Источник: Сегодня

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