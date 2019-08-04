"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

В воскресенье, 4 августа, в городе Трускавец Львовской области завершилось обучение для новоизбранных нардепов от партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook.
"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.
Будущие нардепы отметили, что "благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше".
Напомним, что интенсив для новоизбранных парламентариев в Трускавце начался 29 июля. Обучение проходило в формате лекций, также были предусмотрены индивидуальная работа, работа в группах и домашние задания.
Смотрите также видео, как новые политики сели за парты, и что они говорят о курсе обучения:
Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.
Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.
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