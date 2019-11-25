"Слугу народа" Иванисова исключили из партии

Роман Иванисов стал третьим народным депутатом, которого исключили из "Слуги народа".
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении на Facebook.
"Третий депутат, по количеству я имею в виду, был исключен из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка, потому что мы действительно партия народная: мы служим народу Украины. И набрали людей из народа – обычных людей. И всегда говорили, что если мы будем находить что-то криминальное, или какие-то новости будут о "договорняках", или каких-то уголовных делах... Так вот, когда будем находить таких людей, будем их исключать (из партии – ред.), потому что у нас монобольшинство. И самое главное – это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, а главное – чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди", – прокомментировал глава государства.
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Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что народный депутат Иванисов был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом).
Сам депутат Роман Иванисов эту информацию назвал фейком.
20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка озвучил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.
Впоследствии в ГПУ сообщили, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова пока не подтверждена, соответствующая проверка продолжается.
Со своей стороны председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что депутату Роману Иванисову надо приостановить членство в партии на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с участием Иванисова.
Сам Иванисов впоследствии, 20 ноября, сообщил в Facebook, что решил приостановить членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.
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