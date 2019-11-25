"Слугу народа" Иванисова исключили из партии

Ранее в соцсетях появилась информация, что народный депутат Иванисов был судим в 1996 году

Фото: 24 Канал

Роман Иванисов стал третьим народным депутатом, которого исключили из "Слуги народа".

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении на Facebook.

"Третий депутат, по количеству я имею в виду, был исключен из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка, потому что мы действительно партия народная: мы служим народу Украины. И набрали людей из народа – обычных людей. И всегда говорили, что если мы будем находить что-то криминальное, или какие-то новости будут о "договорняках", или каких-то уголовных делах... Так вот, когда будем находить таких людей, будем их исключать (из партии – ред.), потому что у нас монобольшинство. И самое главное – это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, а главное – чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди", – прокомментировал глава государства.

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Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что народный депутат Иванисов был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом). Сам депутат Роман Иванисов эту информацию назвал фейком. В тренде Зеленский посетил Национальный музей Голодомора: онлайн-трансляция

20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка озвучил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Впоследствии в ГПУ сообщили, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова пока не подтверждена, соответствующая проверка продолжается.

Со своей стороны председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что депутату Роману Иванисову надо приостановить членство в партии на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с участием Иванисова.

Сам Иванисов впоследствии, 20 ноября, сообщил в Facebook, что решил приостановить членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.

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