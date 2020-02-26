Слухи о назначении Тигипко: Гончарук прояснил ситуацию

Тигипко был одним из около 20 человек, с которыми проводил собеседование Гончарук за последний месяц

В январе премьер-министр Алексей Гончарук "пережил" одну отставку, теперь в СМИ заговорили о назначении на его место Сергея Тигипко, который уже работал в Кабинете министров в 2010-2012 годах. Глава правительства заверил, что у него не было нового разговора с президентом Владимиром Зеленским относительно увольнения. Об этом он сказал на брифинге.

Он признался, что встречался с Тигипко, поскольку сейчас ищет людей для усиления правительства.

"Я сколько помню себя – меня увольняют. Правительство работает в нормальном обычном режиме... Для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я, конечно, не писал. С президентом соответствующих тем не обсуждал. Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими в действительности. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек, нам действительно нужно усиление советниками, возможно, даже на какую-то должность в правительстве людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общение у меня было со многими людьми", – сказал Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", в ряде СМИ появилась информация от источников в Офисе президента и правительстве, что якобы вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины 2010-2012 годов Сергея Тигипко Зеленский хочет назначить премьер-министром. А источник в парламенте даже подтвердил, что такую кандидатуру депутаты поддержат.

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В свою очередь президент Украины не опроверг и не подтвердил, действительно ли хочет назначить Тигипко в Кабмин, подтвердив лишь, что встречался с ним.

Причиной замены нынешнего главы правительства Алексея Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс.

Также стоит отметить, что на данный момент у Гончарука и его правительства есть иммунитет до осени и его не уволят, если он сам не уйдет по собственному желанию.

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