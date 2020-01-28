Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Смена Суркова на Козака: эксперт дал тревожный для Украины прогноз

28 января, 14:10

Зеленюк Кристина

Имя Козака связано с неудачными попытками урегулировать приднестровский конфликт

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Реклама

Отставкой Владислава Суркова из Кремля и его замена на замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в вопросах по Украине не изменит агрессивную политику Кремля, поскольку новый куратор боевиков на Донбассе специализируется на "особом подходе" к урегулированию конфликтов.

Первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что не всегда смена персоналий приводит к изменению политики в межгосударственных отношениях, особенно, если речь идет об изменении лица в государстве с устоявшейся системой и четкими интересами.

"Пока нет никаких оснований считать, что Россия как-то изменит свои подходы в отношении Украины. Более того, можно говорить о желании Москвы еще более жестко преследовать свои интересы в Украине. Россия не заинтересована в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Для нее эти конфликты – инструменты воздействия. Козак – это олицетворение неизменности российских подходов по урегулированию конфликтов. Его имя тесно связано с неудачными попытками урегулировать приднестровский конфликт на одиозных российских условиях", – объяснил он.

Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу и как он связан с провалом в Приднестровье читайте в материале "Сегодня": Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин еще не подписал указ об увольнении Суркова.

Смотрите также видео новых заявлений президента Владимира Зеленского по Донбассу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Владислав Сурков Дмитрий Козак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": деталиЭкономика
Труба подал в суд из-за указа Зеленского: экс-директор ГБР назвал причину
Труба подал в суд из-за указа Зеленского: экс-директор ГБР назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...