Смена Суркова на Козака: эксперт дал тревожный для Украины прогноз

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Реклама

Отставкой Владислава Суркова из Кремля и его замена на замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в вопросах по Украине не изменит агрессивную политику Кремля, поскольку новый куратор боевиков на Донбассе специализируется на "особом подходе" к урегулированию конфликтов.

Первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что не всегда смена персоналий приводит к изменению политики в межгосударственных отношениях, особенно, если речь идет об изменении лица в государстве с устоявшейся системой и четкими интересами.

"Пока нет никаких оснований считать, что Россия как-то изменит свои подходы в отношении Украины. Более того, можно говорить о желании Москвы еще более жестко преследовать свои интересы в Украине. Россия не заинтересована в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Для нее эти конфликты – инструменты воздействия. Козак – это олицетворение неизменности российских подходов по урегулированию конфликтов. Его имя тесно связано с неудачными попытками урегулировать приднестровский конфликт на одиозных российских условиях", – объяснил он.

Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу и как он связан с провалом в Приднестровье читайте в материале "Сегодня": Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин еще не подписал указ об увольнении Суркова.

Смотрите также видео новых заявлений президента Владимира Зеленского по Донбассу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама