Смерть депутата Давиденко: что известно

Коллега погибшего считает, что Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает

По факту смерти народного депутата Валерия Давиденко начато уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

На данный момент полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции рассказали, что 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко", – говорится в сообщении.

В свою очередь, народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", — сообщил Шахов в комментарии hromadske.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко – тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Шевченковском управлении полиции Киева, правоохранители проверяют версию самоубийства.

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