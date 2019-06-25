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Смешко: Это спекуляция, что Будапештский меморандум – лишь лист бумаги

25 июня, 10:59

По мнению Игоря Смешко, руководство США просто не хочет ссориться со второй ядерной державой мира

Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного вооружения взамен на гарантии безопасности, нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности. Об этом в интервью YouTube-каналу "KRYM – критическое мышление – КРЫМ" заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"Это спекуляция, что Будапештский меморандум – лишь лист бумаги. Нет. Согласно Венской конвенции любой документ, подписанный главами государств или министрами иностранных дел, это международно-обязывающий документ. Согласно этой конвенции, страна, которая оказала услуги, должна требовать за них соответствующей компенсации. Но мы не используем до сих пор этот документ", – сказал Смешко.

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По его мнению, руководство США просто не хочет ссориться со второй ядерной державой мира.

"Просто руководство США не хочет ссориться со второй ядерной державой мира. Мы, после подписания, возможно, не сделали все необходимое, чтобы механизм реализации этого соглашения был прописан. Поэтому еще раз говорю: Будапештский меморандум – это базовый документ, который нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыму, восстановления мира на востоке Украины и возвращения границ", – заявил Смешко.

Отметим, что после распада Советского Союза Украина имела не только ядерное оружие, но и мощную армию с тысячами самолетов и танков, сотни кораблей. Если говорить о ядерном потенциале, то на вооружении находились 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Новости "Сегодня" сообщали, какой была армия Украины в 1991 году.

Как известно, в далеком 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, подписантами которого также стали США, Великобритания и Россия. Согласно документу, Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантию защиты со стороны этих трех стран. А в 2014 году РФ напала на Украину и никакой защиты так и не последовало.

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Тег США, Украина, будапештский меморандум , российская агрессия, армия Украины, ядерное вооружение

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Сегодня

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