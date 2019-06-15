Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Смешко: Пенсии – это главное задание, а молодежь подождет

15 июня, 12:02

Политик убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения

Фото: Сегодня

Экс-глава СБУ, лидер политической партии "Сила и сесть" Игорь Смешко, который идет на выборы в парламент, в эфире программы "Главная тема" отметил, что на данный момент обеспечение пенсионеров и достойные пенсии – это главная задача, которую надо решить.

"Пенсии – это первоочередное задание. Мы не можем больше заставлять наших пенсионеров ждать. Все остальное подождет. Молодежь – подождет. Мы все потом сделаем. А пенсионеры должны получить мгновенно соответственный уровень жизни от государства. И государство имеет для этого все ресурсы", – отметил Игорь Смешко.

Он добавил, что необходимо разобраться с Пенсионным фондом, куда уходят деньги, равно как и с "мертвыми душами", которым выплачивают пенсии.

Напомним, на выборах президента Украины в марте 2019 года Игорь Смешко набрал почти 6% голосов избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег государство, пенсии, смешко, уровень жизни, обеспечение, Главная тема

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко: Пенсии – это главное задание, а молодежь подождет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман об украинской экономике: Мы можем расти вдвое быстрее

13 июня, 17:58

Премьер-министр заявил, что начатые реформы нельзя сворачивать

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

Вакарчук рассказал, какую должность готов занять в правительстве

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Три облгаза оштрафовали за завышение в платежках

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Сегодня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Это поражение, россияне уходят

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как понять, что в организме не хватает магния
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь