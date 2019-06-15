Смешко: Пенсии – это главное задание, а молодежь подождет
Политик убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения
Экс-глава СБУ, лидер политической партии "Сила и сесть" Игорь Смешко, который идет на выборы в парламент, в эфире программы "Главная тема" отметил, что на данный момент обеспечение пенсионеров и достойные пенсии – это главная задача, которую надо решить.
"Пенсии – это первоочередное задание. Мы не можем больше заставлять наших пенсионеров ждать. Все остальное подождет. Молодежь – подождет. Мы все потом сделаем. А пенсионеры должны получить мгновенно соответственный уровень жизни от государства. И государство имеет для этого все ресурсы", – отметил Игорь Смешко.
Он добавил, что необходимо разобраться с Пенсионным фондом, куда уходят деньги, равно как и с "мертвыми душами", которым выплачивают пенсии.
Напомним, на выборах президента Украины в марте 2019 года Игорь Смешко набрал почти 6% голосов избирателей.
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