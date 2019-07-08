Смешко: Украина в состоянии полностью обеспечить себя газом

Политик уверен, что благодаря эффективной государственной политике Украина может себя обеспечить и нефтью

Фото: sylaichest.org.

В этом году в Украине открыли два новых месторождения газа и, при определенных условиях, наша страна способна не только обеспечить себя газом, но и экспортировать его. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции в Одессе, куда прибыл вместе с командой партии "Сила и Честь" Иваном Мирошниченко, Еленой Сотник и Ириной Сисоенко.

"В Украине открыли в этом году еще два новых газовых месторождения. Мы в состоянии полностью обеспечить себя газом, а при хороших инвестициях – еще экспортировать можем газ", – подчеркнул Игорь Смешко.

По его словам, такая же ситуация возможна и по нефти.

"Но нужна государственная политика в этой сфере, в Кабинете министров должны работать люди с системным видением, хорошим образованием и, конечно, патриоты", – отметил политик.

Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.

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