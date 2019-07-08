Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Смешко: Украина в состоянии полностью обеспечить себя газом

8 июля, 13:36

Политик уверен, что благодаря эффективной государственной политике Украина может себя обеспечить и нефтью

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

В этом году в Украине открыли два новых месторождения газа и, при определенных условиях, наша страна способна не только обеспечить себя газом, но и экспортировать его. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции в Одессе, куда прибыл вместе с командой партии "Сила и Честь" Иваном Мирошниченко, Еленой Сотник и Ириной Сисоенко.

"В Украине открыли в этом году еще два новых газовых месторождения. Мы в состоянии полностью обеспечить себя газом, а при хороших инвестициях – еще экспортировать можем газ", – подчеркнул Игорь Смешко.

По его словам, такая же ситуация возможна и по нефти.

"Но нужна государственная политика в этой сфере, в Кабинете министров должны работать люди с системным видением, хорошим образованием и, конечно, патриоты", – отметил политик.

Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, политика, смешко, месторождения, газа

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко: Украина в состоянии полностью обеспечить себя газом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина нарастила запасы газа на зиму

Сегодня, 11:41

В хранилищах оказалось больше топлива, чем на ту же дату в прошлые годы

Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа: названа цифра

6 июля, 13:26

Возможным потерям дал оценку посол Украины в Германии Андрей Мельник

Тайна сбитого «Боинга» близка к разгадке, боевик Цемах заговорил

Украинцам рассказали, как узнать стаж и будущий размер пенсии

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Фестиваль скорости в Гудвуде завершился

Кандидаты паразитируют на успехе Зеленского - Бекешкина

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь