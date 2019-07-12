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Смешко: В парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учиться

12 июля, 07:28

Законы, которые сейчас в Украине фактически для коррупционеров, а не для простого человека, уверен политик

У партии "Сила и Чести" есть огромная скамейка запасных для исполнительной власти – около семи тысяч человек, где есть даже действующие сотрудники силовых структур и государственных органов. Об этом завил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"У меня скамейка запасных для исполнительной ветви власти огромна. У нас есть общественное объединение "Сила и Честь" – около семи тысяч человек, где есть даже действующие сотрудники силовых структур и государственных органов. Но они в парламент не пойдут. Большинство из них даже не хочет этого, и не умеют, потому что они профессионалы своего дела. А для парламента нужны те, кто с первого дня учиться не будут. Они придут и должны восстановить правовое поле. Законы, которые сейчас в Украине фактически для коррупционеров, а не для простого человека. Законе такие, что осудить невозможно политическую коррупцию. Агрессора даже невозможно наказать по нашему закону", – подчеркнул Игорь Смешко.

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По словам политика, первая функция – это восстановление экономики, вооруженных сил, правового поля, дипломатическое сопровождение, законодательное.

"И вторая, очень важная функция. Я встречался с послом очень важной западной страны, работавшем в прежние времена в Украине. И он сказал: "Мы настолько были поражены, такие ожидания – первый Майдан, второй Майдан... Но украинцы до сих пор не понимают, что демократия – это не только счастье выбора, это не СМИ, где свободно можно говорить все, что захочешь. Это прежде всего умение контролировать власть", – отметил лидер партии "Сила и Честь".

"Любую власть, которую вы выбираете дважды после Майданов, если вы ее не контролируете, то она загнивает. А это может делать только законодательная ветвь власти, те люди, которые знают технологию контроля", – подытожил Игорь Смешко.

Напомним, ранее Игорь Смешко объяснил, чем грозит потеря профессионализма в органах власти.

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Тег власть, партии, смешко, профессионалы

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