СМИ: Народный депутат незаконно вывел 2 млрд грн

На фоне скандала об отставке главы Национального банка Украины всплыли детали одного из самых масштабных случаев коррупционных деяний в стенах НБУ за время независимости.

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В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство на экс-заместителя председателя Национального банка Украины, который подозревается в том, что незаконно вывел 2 миллиарда гривен.

Им оказался ныне действующий народный депутат Борис Приходько, избранный в 2019 году по мажоритарному округу №210, что в Черниговской области. Член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и депутатской группы "Доверие", сообщает "Информатор".

Но Приходько удалось сбежать от уголовной ответственности, спрятавшись за мандатом нардепа, который достался ему через суд.

Всех накрыло Курченко

Знаменитое 400-е дело относительно Курченко, точнее, уголовное производство №12013220540000400, при расследовании которого выплыли бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский и принадлежащая ему компания "Бурисма", сын экс-вице-президента США Хантер Байден и "кошелек" Порошенко Константин Стеценко, прежние председатель Нацбанка Валерия Гонтарева и глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель Ложкина Алексей Филатов, адвокат Денис Бугай, банкир Борис Тимонькин и другие весьма уважаемые лица, могло бы похоронить под собой немало людей. В частности, в производстве №42014000000001715, которое "выросло" из дела Курченко, говорится о том, как в феврале 2014 года тогдашний первый заместитель председателя Национального банка Украины Борис Приходько и руководитель ОАО "Аграрный фонд" Александр Кирюк, пока на столичных улицах дрались налогоплательщики с бюджетниками, украли более двух миллиардов гривен Аграрного фонда.

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Ранее в заявлениях бывших генпрокуроров фигурировали и должностные лица курченковского Брокбизнесбанка, в частности председатель наблюдательного совета Денис Бугай: "Приходько были через Брокбизнесбанк и соответствующие схемы выведены 2 млрд гривен, и нам надо сейчас установить, на какие счета ушли деньги. В том числе мы располагаем информацией, что они выведены в один из европейских банков", – говорил Виталий Ярема, в бытность которого генеральным прокурором Украины Приходько был задержан и отправлен в Лукьяновское СИЗО, откуда он вышел в декабре 2014 года под залог. Однако на сегодня в деле №753/11924/18, которое рассматривает Дарницкий райсуд, фигурируют в качестве обвиняемых исключительно Приходько и Кирюк, ведь в 2016 году постановлением Печерского суда прокурор должен был или убрать из обвинительного акта ссылки на фамилии топ-менеджеров Брокбизнесбанка Александра Динника и Дениса Бугая, или сделать их обвиняемыми в данном производстве.

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На самом деле головным мозгом и двигателем в этой афере с присвоения суммы со многими нулями был вовсе не Приходько. Идея, как утверждают злые языки, принадлежала тогдашнему заместителю министра агропромышленной политики, ныне покойному экс-нардепу Валерию Давыденко, а исполнителями стали уже представители послемайданной власти – экс-глава НБУ Гонтарева и экс-заместитель председателя АПУ Алексей Филатов. Собственно, именно за участие вместе с Приходько в хищении денег Аграрного фонда прокурор Константин Кулик сообщил о подозрении Гонтаревой и Филатову в марте 2019 года. Но сейчас это дело исчезло в трущобах СБУ, куда его передал еще Рябошапка, поэтому расследование заблокировано. Тогда же Гонтарева Генпрокуратура отправляла повестки с вызовом на допрос по делу о краже двух "ярдов", при этом именно Приходько подписывал все документы со стороны Нацбанка, что позволило эту операцию провернуть и украсть деньги сначала у Аграрного фонда, а затем у вкладчиков АО "Брокбизнесбанк".

Позже именно Приходько и Кирюк стали единственными отпущения козлами, поскольку в 2014 году Давыденко был избран народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" и стал вместе с Валерией Гонтаревой и Алексеем Филатовым представителями касты неприкасаемых. А Приходько и Кирюк по мандату тогда не получили и отправились на скамью подсудимых.

Мандат как последнее прибежище

Схема была проста, как двери. Следствие установило, что ОАО "Аграрный фонд" без разрешения Министерства аграрной политики разместило средства на депозитном счете Брокбизнесбанка, а банк потратил эти средства на собственные нужды, что повлекло невозможность возврата депозита. Именно на счетах "молодого дарования" Курченко и осели эти миллиарды, которые затем быстро были конвертированы в валюту и куда-то исчезли.

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В документах говорилось: "Накануне проведения указанных операций Кирюк А.Г. вместе с Давыденко В.М. встречался с Приходько Б.В. в помещении ресторана в Киеве, где он согласовал с Приходько Б.В. детали указанных операций".

Что из этой суммы реально получили Приходько и Кирюк – неизвестно.

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Судьи Дарницкого райсуда Киева уже несколько лет пытаются начать рассмотрение дела. Приходько еще в июле 2014 года был задержан Генеральной прокуратурой Украины. В августе 2014-го суд избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере 200 млн гривен. В декабре 2014 года Приходько вышел на свободу. А в 2015 году член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал тексты смс-сообщений, которые получал председатель Киевского апелляционного суда Антон Чернушенко с указаниями о необходимом результате того или иного дела. В частности, смс-сообщение №250 было с просьбой освободить под домашний арест Приходько Бориса Викторовича.

Приходько до последнего бился, чтобы его дело не попало в суд. Его адвокаты обжаловали подсудность, ходатайствовали о возвращении обвинительного акта и т.д. Дело несколько лет "футболили" между судами, пока не была определена подсудность за Дарницким районным судом. Это была настоящая долгая дорога на Дарницу. Дело Приходько в разных ипостасях неоднократно подавали в суды, но судебные заседания по делам ни к одному приговору суда не привели. Несмотря на то что суд рассматривал дело до того, как Приходько стал нардепом.

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Сначала судьи брали самоотвод, затем защитники ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору "в связи с отсутствием в формулировке обвинения места совершения преступления", отсутствием "указания мотива и цели совершения преступления" и другими причинами.

"Качественная" работа украинских прокуроров, например, заключалась в том, что обвинение даже не смогло четко указать, в чью пользу присваивались 2,069 млрд грн.

А когда, наконец, в 2019 году Дарницкий суд принял дело к производству, Приходько воспользовался последним шансом – стал бороться за депутатский мандат. При этом именно из-за битвы на его 210-м округе Центральная избирательная комиссия до последнего дня не могла подвести итоги прошлогодней внеочередной избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

Пропавшие два миллиарда гривен до сих пор так и не возвращены, и никто за это не наказан, а Борис Приходько получил от избирателей 210-го округа депутатскую защиту. Избирательная кампания Бориса Приходько прошла под лозунгом #ПриходьКоманда "Приходь! Зробимо їх разом", которая имитировала лозунги "Слуги народа", хотя он не был представителем "зеленой" команды, а кандидат от партии Зеленского Дмитрий Пахомов занял лишь третье место.

Правдами и неправдами, но Приходько стал-таки народным избранником и получил неприкосновенность. И поэтому, чтобы продолжилось рассмотрение дела в Дарницком суде, нужно было согласие Верховной Рады Украины на привлечение Приходько к уголовной ответственности. Прокуроры Генеральной прокуратуры мгновенно подготовили проект представления, но экс-генеральный прокурор Рябошапка, назначенный на должность 28 августа 2019 года, отказался его подписывать.

Послушный "решала" из Лихтенштейна

Приходько с избранием народным депутатом не оставил свою коммерческую деятельность. Блогеры зафиксировали переписки Бориса Приходько на рабочем месте в Раде, где говорилось: "... на банк в Лихтенштейн мы не платим? Это на ewr ltd компанию с которой мы много получали на... ". Сам Приходько сказал, что это к нему обращались в частном порядке с консультацией, а саму переписку он удалил.

Несложно установить, что учредителями британской фирмы EWR Limited является гражданин Великобритании румын Александр Эйсмонт 1972 года рождения и гражданин Белиза Джанкарло Эспехо. Типичный оффшор. Кстати, этот Эйсмонт является еще соучредителем INNOVATIVE COMPOSITE TECHNOLOGIES LTD (другой учредитель – британский россиянин Александр Бугеда, чьи фирмы связывают с мэром Одессы Трухановым). Последняя фирма, не исключено, тоже может всплыть в связи с оффшорными делами украинских чиновников.

Собственно, самого Эйсмонта связывают с оффшорными фирмами группы Ангерта-Галантерника-Труханова.

А в феврале 2020 года в черниговских СМИ появилась информация о том, что следственное отделение Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области проводит расследование по факту подкупа избирателей со стороны народного депутата Бориса Приходько. За поддержку кандидатуры на парламентских выборах работник штаба Приходько обещал "награду" в 250 гривен за голос.

И декларация

В своей декларации нардеп указал такой доход по 2019 год: по основному месту работы 521 474 грн, средства, связанные с выполнением депутатских полномочий, – 156 778 грн, доход от операций с ценными бумагами – 231 6943 грн, доход от ценных бумаг – 4 908 504 грн. Еще 845 155 нардеп получил от процентов.

На банковских счетах Борис Приходько держит 817 762 гривен, 19 798 евро, 54 579 долларов и 53 086 фунтов стерлингов. Наличными имеет 2 миллиона гривен, 2 600 000 долларов и 40 тысяч фунтов стерлингов. Еще один миллион гривен наличными имеет супруга народного избранника.

Депутат, согласно декларации, владеет квартирой в поселке Гаспра, что возле Ялты в Крыму, площадью 104,5 м2, а также земельными участками в Броварском районе Киевской области общей площадью более 36 га. Его жена владеет двумя квартирами: в Киеве (200,4 м2) и Борисполе (61,9 м2), а также земельными участками в Обуховском районе Киевской области общей площадью более 21 га.

У Бориса Приходько 8 часов (в том числе таких марок как Vacheron Constantin, Breguet и Audemars Piguet), еще 3 – у его жены, которая владеет также шубой из натурального меха, семью кольцами из драгоценного металла с драгоценными камнями и четырьмя парами сережек из драгоценного металла. В собственности Бориса Приходько также коллекция икон в количестве 5 единиц и коллекция украинской живописи ХХ века – 15 картин.

У депутата есть 2 автомобиля Mercedes-Benz 2011 года выпуска. Еще один, но уже 2018 года – у его сына. Жена господина Приходько владеет такими машинами как Land Rover 2011 года выпуска и Toyots Yaris 2001 года.

Напомним, на днях Борис Приходько вместе с Сергеем Шаховым организовали в Батурине некий форум, нарушив требования о соблюдении карантинных ограничений

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