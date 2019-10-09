СМИ утверждают, что осведомитель по делу Трампа был связан с одним из кандидатов от демократов

Фото: AFP

Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля, имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет газета Washington Examiner со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, жалобу которому и подал сотрудник спецслужб, еще 26 августа обращал внимание, что осведомитель демонстрирует признаки политической предвзятости в пользу соперников Трампа на выборах. Ранее Аткинсон, отвечая на вопросы республиканцев, рассказал, что автор донесения является не просто зарегистрированным демократом, а имеет значительные связи с одним из кандидатов на выборах 2020 года. "Генеральный инспектор заявил, что осведомитель работал или имел некоторые профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии", — сказал один из собеседников газеты, слова которого подтвердили еще двое источников. При этом личность кандидата не раскрывается.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

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