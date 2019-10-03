СМИ утверждают, что Волкер встречался с представителем компании Burisma

По информации СМИ, факт встречи подтверждают несколько официальных лиц, присутствовавших на ней

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Подавший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в 2018 году встречался с представителем украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его данным, 24 сентября прошлого года Волкер встречался в Нью-Йорке с представителем Burisma Вадимом Пожарским. Их общение, по информации агентства, было организовано американским аналитическим центром Атлантический совет, базирующимся в Вашингтоне.

По информации издания, факт встречи подтверждают несколько официальных лиц, присутствовавших на ней, а также фотография с сайта компании, на которой запечатлены Волкер и Пожарский. Агентство обращает внимание на то, что встреча произошла в то время, когда адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призывал власти в Киеве провести расследование деятельности Burisma и вовлеченность в нее Байдена и его сына Хантера.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщило о том, что бывший посол США в Киеве Мари Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

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