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СМИ узнали, через какой банк Янукович отмыл 3,7 млн евро

Сегодня, 12:52

По данным шведского телеканала, экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег

Фото: Getty Images
СМИ узнали, через какой банк Янукович отмыл 3,7 млн евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a1b/5c7669a1bc188.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a1b/5c7669a1bc188.jpg Политика По данным шведского телеканала, экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег

Экс-президент Виктор Янукович, бежавший из Украины в РФ, вывел 3,7 млн евро через счет в одном из крупнейших банков Швеции Swedbank. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее телеканал сообщал, что "подозрительные клиенты" отмыли не менее 5,8 млрд долларов через Swedbank и крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank в странах Балтии. Их имена тогда не были известны.

По данным телеканала, предполагаемое отмывание денег произошло в 2011 году, когда 3,7 млн евро перевели через компанию Vega Holding Limited, у которой есть счета в литовском филиале Swedbank.

"В течение четырех лет президентства Януковича, он накапливал личное состояние, выводя деньги из страны через корпоративные счета в европейских банках. По оценкам, из казны было украдено 30 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник в Киеве подтвердил SVT, что Янукович использовал Vega Holding Limited для отмывания денег.

В то же время, по словам украинского прокурора Андрея Радионова, 3,7 млн евро – это, вероятно, взятка, которая была замаскирована под договор о написании книги.

Напомним, в феврале 2019 года было обнародовано расследование о причастности Swedbank к отмыванию российских денег, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. По данным SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют "оффшорным раем".

На фоне этого скандала, по данным местных СМИ, Swedbank потерял 35 млрд крон, то есть 3,7 млрд долларов в рыночной капитализации. 

В 2018 году прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.

На фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек. При этом сообщалось, что с махинациями в Danske Bank может быть связано убийство бывшего первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова.

Сам Янукович недавно сказал на пресс-конференции в Москве, что Европа его предала после того, как он подписал в феврале 2014 года соглашение с лидерами оппозиции при участии иностранных дипломатов об установлении мира в центре Киева:

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Тег Литва, Швеция, Янукович, коррупция, отмывание денег

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