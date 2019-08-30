SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине

Новый Кабмин в Раде / REUTERS/Gleb Garanich

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Кто есть кто в новом правительстве Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Алексей Гончарук – премьер-министр Украины. Родился 7 июля 1984 года, информация о месте рождения в свободном доступе разнится – либо Чернигов, либо Городня Черниговской области. С 2001-го по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Окончил Академию государственного управления при президенте Украины. Имеет научную степень доктора философии в области права. Доцент кафедры финансового и банковского права Института права им. Владимира Великого.Работал юристом в ряде компаний, с 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers. Советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 38 лет, уроженец города Сумы. Сын Ивана Кулебы – одного из самых опытных украинских дипломатов, который был послом в Египте и Чехии, а сейчас занимает позицию чрезвычайного и полномочного посла в республике Казахстан. Дмитрий Кулеба – выпускник Киевского института международных отношений, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы. Работает в структуре МИД с 2003 года. В 2013 году ушел с государственной службы, но уже через год получил приглашение вернуться в МИД на должность посла по особым поручениям, где возглавил информационное направление. С 2016 года указом президента Петра Порошенко был переведен на посольскую должность в Страсбург.

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации. 28 лет, родился в Васильевке Запорожской области. Учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления. Получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. В 2013 году в возрасте 22 лет Федоров основал собственное Digital-агентство, которое занимается увеличением продаж через рекламу в соцсетях. Одним из клиентов агентства был "Квартал-Концерт". Во время президентской кампании Зеленского был создателем сети "собственных медиа" кандидата. Именно Федоров отвечал за создание и продвижение каналов во всех соцсетях: YouTube, Instagram, Facebook и Telegram. В команде Зеленского отвечает за реализацию проекта "Государство в смартфоне".

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. 44 года. Родился и вырос в Киеве. Выпускник КПИ и Киево-Могилянской Академии, в 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. Долгое время преподавал в европейских и американских вузах. Почетный президент Киевской школы экономики (KSE). В 2014 году возвращается в Украину, где продвигает в украинском медиапространстве идеи рыночной экономики и необходимости либеральных реформ в стране. В июле 2016 постановлением Верховной Рады назначен членом Совета Нацбанка, а уже через 5 месяцев становится заместителем председателя Совета национального регулятора. Но широкой публике стал известен после того, как вместе с KSE организовал в Трускавце недельный тренинг будущих зе! депутатов.

Оксана Маркарова – министр финансов Украины. 42 года, уроженка Киева. В 1998 году закончила Национальный университет "Киево-Могилянская Академия", магистр экологии. В 2001 году получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (MPA) в Индианском Университете в Блумингтоне (США). В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работая в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. До перехода на государственную службу 12 лет возглавляла крупную инвестиционную компанию. В 2012-2014 годах Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом являлись владельцами "Актив-Банка". В марте 2015 года пришла работать в Министерство финансов на должность заместителя министра-председателя аппарата Минфина, которым тогда руководил Наталья Яресько. В министерстве отвечала за реформирование системы управления государственными финансами. В ноябре 2018 Верховная Рада назначила Маркарову министром финансов. Мать четверых детей.

Вадим Пристайко – министр иностранных дел. 49 лет, уроженец Килии Одесской области. По образованию специалист по информационным технологиям (КПИ), но работает в сфере международных отношений с 1993 года. В структуре МИД с 1997 года. В 2014-2017 годах работал заместителем, первым заместителем министра, а также руководителем аппарата МИД в команде Павла Климкина. Имеет опыт работы послом Украины в Канаде (2012-2014) и главой миссии Украины при НАТО (с 2017 года и по сей день). Занимается тематикой НАТО по меньшей мере с 2007 года, когда работал в профильном департаменте МИД. После победы Владимира Зеленского на выборах помогал его команде готовиться к международным переговорам, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – их первая рабочая встреча состоялась в ночь после выборов. Впоследствии получил официальное приглашение присоединиться к команде Зеленского. Несмотря на опыт работы на высших должностях в дипломатической службе, а также двукратный опыт руководства посольством, у Пристайко до сих пор нет дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

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Андрей Загороднюк – министр обороны. 42 года, уроженец Киева. Сын Павла Загороднюка – владельца компании "Группа Надра", которая занимается производством оборудования для бурения, и советника бывшего премьера Николая Азарова. Член наблюдательного совета "Укроборонпрома", внештатный советник Владимира Зеленского. Получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Совладелец финансовой компании и владелец фирмы по производству буровых установок. В 2014 году будущий министр присоединился к волонтерскому движению, помогая армии оборудованием и техникой.

Арсен Аваков – министр внутренних дел. 55 лет, уроженец Баку. В активной политике с начала двухтысячных – начинал членом исполкома Харьковского горсовета, а после Оранжевой революции стал главой Харьковской ОГА. Потерял эту должность стараниями президента Виктора Ющенко перед вторым туром президентских выборов 2010 года. В том же году проиграл мэрскую кампанию Геннадию Кернесу. В 2014-м Аваков был руководителем успешной операции по недопущению в Харькове сценария по созданию "народной республики". Авакова считают основным идеологом и реализатором преобразования Внутренних войск в боеспособную Национальную гвардию. Женат, сын Александр.

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. 35 лет, уроженец Киева, выпускник КПИ, имеет степень магистра по специальности энергетический менеджмент. С 2006 по 2014 год работал в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе и возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики. За два года вошел в состав общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности. На парламентские выборы-2019 шел 16 номером в списке "Слуги народа". На момент избрания нардепом руководил сектором "Энергетика" в Офисе эффективного регулирования (BRDO) и был членом правления организации. Женат, имеет дочь.

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Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины. 32 года, уроженец Киева. Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, магистр экономических наук с отличием. Начал профессиональную карьеру из частного сектора – работал начальником отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в коммерческом банке, затем в департаменте корпоративных финансов инвесткомпании. В 2014 году начал карьеру в государственных органах и стал советником министра МВД Авакова, занимался внедрением информационных технологий. Через год министр МВД назначил Криклия заместителем начальника Департамента ГАИ с задачей реформировать сеть МРЭО. За три года команда Криклия создала 114 сервисных центров МВД нового образца, которые предоставляют услуги по принципу "единого окна", 25 мобильных сервисных центров в отдаленных населенных пунктах, заработал электронный кабинет водителя.

Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины. Биография: 50 лет, уроженка Кривого Рога. Депутат VIII созыва от "Самопомощи". Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков, также получила MBA в Old Dominion University (штат Вирджиния, США). Является директором и соучредителем ООО "Институт местного развития", который сотрудничает с неправительственными организациями в сфере реформирования сектора ЖКХ и энергосбережения. Также Бабак входила в рабочую группу по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионстрое. 25 декабря 2018 года была включена в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции.

Анна Новосад – министр образования и науки Украины. 29 лет, родилась в Ладыжине Винницкой области. Руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования, народный депутат от партии "Слуга народа". Окончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Начала свою работу в МОН сразу после Евромайдана в должности советника тогдашнего министра образования, впоследствии возглавила управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН Украины. В конце 2017 возглавила директорат стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования.

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины. 39 лет. Родилась во Львове. Доцент и заместитель декана факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", который окончила в 2002 году. В промежутке получила степень доктора правовых наук в университете Марии Кюри в Люблине (Польша). Является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации "Форум здоровья". После Революции Достоинства работала экспертом по вопросам медицинской реформы. Также возглавляла комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения. До 2017 года была замужем за народным депутатом VIIІ созыва Верховной Рады от БПП Александром Черненко. На должность министра здравоохранения Черненко посоветовал бывший владелец клиники "Борис", нардеп Михаил Радуцкий.

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины. 45 лет. Родился в городе Новый Роздол Львовской области. В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета. Медийную карьеру начал в 1998 году, когда стал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине", а в 2004 году возглавил правление телеканала СТБ. С руководством Бородянского связывают быстрый рост популярности канала: за 14 лет долю канала около 4% удалось поднять до почти 9%. С 2012 года по декабрь 2018-го совмещал руководство телеканалом с должности директора медиагруппы StarLightMedia. Уволился с обоих должностей в 2018 году. 29 июля 2019 Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам.

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины. 34 года, уроженка города Хмельник Винницкой области. Советник министра финансов. Выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После окончания университета работала в девелоперской компании, в 2009 году заняла должность начальника отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА. После Революции Достоинства была назначена директором департамента документооборота Минэкономики. В 2016 году перешла на работу в Минфин, где возглавила департамент расходов бюджета социальной сферы, занимался вопросами финансирования сферы здравоохранения, спорта и молодежи. С 2017 года работала в проектах USAID, где занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения. По приглашению Тимофея Милованова читала лекции новоизбранным депутатам "Слуги народа" во время учебного курса в Трускавце.

Денис Малюска – министр юстиции Украины. 37 лет, родился в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Сын адвоката Леонтия Малюска. До избрания народным депутатом от "Слуги народа" работал в Офисе эффективного управления (BRDO). Учился в КНУ имени Тараса Шевченко и в Университете Лондона: в обоих учебных заведениях получил юридическое образование. В 2000 – 2010 годах работал в юридических фирмах и адвокатском объединении. Специализируется на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. С 2010 года – консультант Группы Всемирного банка. На этой должности оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. С 2016 года работал в Офисе эффективного управления, где является председателем правления. Женат, воспитывает трех дочерей и сына.

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров. 34 года, уроженец Днепра. Соучредитель мобильного банка monobank, бывший IT-директор ПриватБанка. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка. В 2012 году окончил Лондонскую бизнес-школу. С 2015 года начал активно заниматься внедрением электронных государственных услуг. Дмитрия Дубилета связывают хорошие отношения с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия. Советник главы СБУ Ивана Баканова.

Оксана Коляда (Гаврилюк) – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. 38 лет. Родилась в городе Волочиск Хмельницкой области. Военный офицер, полковник запаса, участник боевых действий. Заместитель министра по делам ветеранов. В 2002 году окончила Львовский институт внутренних дел по специальности правоведение. Почти сразу после обучения начала карьеру в правоохранительных органах, проработав в структуре МВД до 2015 года. Прошла путь от старшего инспектора до первого заместителя начальника департамента по связям с общественностью. С 2015 по 2017 служил в ВСУ. Занимала должность начальника управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины. В зоне АТО координировала работу украинских и иностранных журналистов, организовывала прямые включения непосредственно на передовой. В течение 3 месяцев 2017 – заместитель командующего АТО. В браке, мать двоих сыновей.

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