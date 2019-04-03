Корабли НАТО в Черном море: что за этим может стоять
Альянс сильно изменил риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе, говорит Михаил Жирохов
Пребывание боевых кораблей НАТО в Черном море может как улучшить, так и обострить ситуацию у берегов Украины и оккупированного Крыма. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, в последнее время Альянс сильно изменил свою риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе.
"Смотря для чего они (корабли НАТО. – Ред.) там. Если стоит цель подразнить Россию, это один момент. Если стоит задача помочь Украине со свободным проходом через Керченский пролив - это совсем другое. Сложно сказать, с какой целью идет наращивание группировки. Они говорят, что Украина, Грузия и Румыния должны чувствовать себя свободно в Черном море. Это официальное заявление НАТО. И в том плане, что они обеспечат не только свободу судоходства, но и воздушную поддержку, и речь даже идет о суше. Это довольно агрессивное заявление. Риторика изменилась", – говорит Жирохов.
И хотя украинские корабли будут чувствовать себя уверенней при поддержке НАТО, могут возникнуть неоднозначные ситуации.
"Россия считает воды вокруг Крыма своими территориальными водами, а по международному законодательству – это территориальные воды Украины. Мы можем разрешить им там находиться, а России это не понравится. И выйдет ситуация, как с нашими катерами", – посетовал военный эксперт.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. После этого корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию России в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.
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