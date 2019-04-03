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Корабли НАТО в Черном море: что за этим может стоять

Сегодня, 12:58

Альянс сильно изменил риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе, говорит Михаил Жирохов

Корабли НАТО. Фото: Facebook
Корабли НАТО. Фото: Facebook.
Корабли НАТО в Черном море: что за этим может стоять //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dd3/32e/5c9dd332e8de6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dd3/32e/5c9dd332e8de6.jpg Политика Альянс сильно изменил риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе, говорит Михаил Жирохов

Пребывание боевых кораблей НАТО в Черном море может как улучшить, так и обострить ситуацию у берегов Украины и оккупированного Крыма. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, в последнее время Альянс сильно изменил свою риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе.

"Смотря для чего они (корабли НАТО. – Ред.) там. Если стоит цель подразнить Россию, это один момент. Если стоит задача помочь Украине со свободным проходом через Керченский пролив - это совсем другое. Сложно сказать, с какой целью идет наращивание группировки. Они говорят, что Украина, Грузия и Румыния должны чувствовать себя свободно в Черном море. Это официальное заявление НАТО. И в том плане, что они обеспечат не только свободу судоходства, но и воздушную поддержку, и речь даже идет о суше. Это довольно агрессивное заявление. Риторика изменилась", – говорит Жирохов.

И хотя украинские корабли будут чувствовать себя уверенней при поддержке НАТО, могут возникнуть неоднозначные ситуации.

"Россия считает воды вокруг Крыма своими территориальными водами, а по международному законодательству – это территориальные воды Украины. Мы можем разрешить им там находиться, а России это не понравится. И выйдет ситуация, как с нашими катерами", – посетовал военный эксперт.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. После этого корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию России в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

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Тег Россия, НАТО, Черное море, корабли, провокации, Жирохов, Азовский кризис

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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