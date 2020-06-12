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Сначала контроль над границей: Резников рассказал о выборах на оккупированном Донбассе

12 июня, 21:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев будет соблюдать «красные линии», говорит украинский вице-премьер

Выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей могут произойти только после того, как Украина получит контроль над границей с Россией.

Об этом во время совместной онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Королевского Института международных отношений "Chatham House" заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Он напомнил, что во время саммита лидеров "нормандского формата" в Париже руководство Украины заявило о том, что "не может быть выборов как финал политического реагирования до того, как будет принят контроль над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства".

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Вице-премьер также заверил, что изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса не будут вноситься.

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"Это свои "красные линии", которых сегодня официально делегация Украины, официальная Украина держится самостоятельно. И это принципиально меняет наше отношение к "Минску", и мы об этом говорим и заявляем. И речи об изменении такого подхода быть не может", – подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник "Chatham House" Дункан Аллан на КБФ заявил, что агрессия против Украины оказалась самым большим поражением России.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс минские договоренности оккупированные территории Алексей Резников выборы на Донбассе

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