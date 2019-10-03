Снайперские винтовки и средства радиоэлектронной борьбы: в Пентагоне сообщили детали военной помощи Украине

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Основная часть пакета военной помощи США Украине в размере 250 млн долларов уже оформлена в виде контрактов на поставку оружия и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"В июне этого года Министерство обороны объявило о планах предоставления 250 млн долларов военной помощи Украине, эти фонды должны быть использованы для дополнительной подготовки личного состава, поставок военной техники, а также помощи советников для наращивания потенциала вооруженных сил Украины", — сказал он.

"Помощь включает в себя жесткокорпусные надувные лодки, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, средства радиоэлектронной борьбы, защищенные средства связи, приборы ночного видения, а также медицинское оборудование", — уточнил представитель Пентагона. "По состоянию на текущий момент основная часть этого пакета в размере 250 млн долларов оформлена в виде контрактов, остальная часть тоже вскоре будет оформлена", — добавил Хоффман.

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Он при этом отказался подтвердить сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов, но отметил, что уведомление об этой дополнительной помощи по линии Госдепартамента будет передано Конгрессу американской администрацией в самое ближайшее время. "Мы обычно не говорим, о какой военной технике идет речь, до тех пор пока уведомление не будет передано Конгрессу. Насколько я понимаю, уведомление относительно конкретно этих фондов пока не передавалось. Я думаю, это может произойти со дня на день", — подчеркнул представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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