На заседании СНБО Зеленский обсудил проект Стратегии нацбезопасности Украины: в чем особенность

«Слышал, что есть много разных замечаний», - заявив Зеленский

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Зеленский отметил, что сегодняшнее заседание должно консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить ", – сказал Владимир Зеленский.

Реклама

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 Закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа были положены избирательную программу президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

В тренде Зеленский предложил Гончаруку сделать кадровые перестановки в Кабмине

Алексей Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации – утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения", – сказал секретарь СНБО.

По словам Алексея Данилова, в частности, говорится о стратегии человеческого развития, стратегию военной безопасности, стратегию общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегию по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегию по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

Напомним, что ранее США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама