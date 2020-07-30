СНБО предлагает выдать Украине задержанных в Беларуси боевиков Вагнера

Такой шаг улучшил бы отношения Киева и Минска, считает Кривонос

Киев может требовать выдать уроженцев Украины, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками из российской военной компании "Вагнер". Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "5 канал".

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"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом будут дальнейшие действия. Это было бы неплохо", - подчеркнул Сергей Кривонос.

Это, по его мнению, усилило бы нормальные отношения Украины и Беларуси, "дало бы толчок к улучшению отношений".

"И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", – сказал заместитель секретаря СНБО.

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Напомним, в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков рассказал, что 14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе. Поэтому МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" для дачи пояснений. Кроме того, был приглашен и украинский посол.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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